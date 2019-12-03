Haberler » Güncel » Ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bıçakla saldırdı - Haber

Ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bıçakla saldırdı

KÜTAHYA'da, alkollü olduğu iddia edilen Burak E., birlikte işlettikleri çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştığı ağabeyi, onun eşi ve 2 çocuğuna bıçakla saldırdı.

03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:57Ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bıçakla saldırdı

KÜTAHYA'da, alkollü olduğu iddia edilen Burak E., birlikte işlettikleri çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştığı ağabeyi, onun eşi ve 2 çocuğuna bıçakla saldırdı. Burak E., ihbar üzerine gelen polislerce biber gazı kullanılarak yakalandı. İfadesinin ardından serbest kalan Burak E., yeniden gittiği evde bu kez de bıçakla kendisine zarar verirken, polis ekiplerince bir kez daha gözaltına alındı.

Olay saat 02.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cemalettin Sokak üzerinde meydana geldi. Halk pazarında ağabeyi ile çay ocağı işleten Burak E., gece alkol aldıktan sonra eve döndü. Ağabeyi B.E. ile çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştı. Mutfaktan bıçak alan Burak E., ağabeyi B.E., onun eşi M.E. ve 2 ile 3 yaşındaki çocuklarına saldırdı. Ağabey B.E. ailesini evden çıkarıp polise verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri evin içinde elinde bıçakla duran Burak E.'yi bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Polislere de saldıran Burak E. biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli Burak E.'nin saldırısı sırasında hafif yaralanan B.E. ve M.E. çiftinin 3 yaşındaki çocuğu ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis merkezine götürülen Burak E., buradaki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yeniden eve dönen Burak E., tartışmaya devam ederek eline aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Komşuları ihbarı üzerine yeniden eve gelen polis ekipleri, Burak E.'yi yeniden gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
15:08 Oğuzeli'de stratejik planlama toplantısı - Haber
15:08 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:08 Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi - Haber
15:04 Engelli çocuklar polis oldu - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:16:52