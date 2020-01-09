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Ağabeyine 'intihar' mesajı atan Fatma, kendini astı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Fatma Rumeysa Ş. (18), ağabeyine mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı.

09.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:13Ağabeyine 'intihar' mesajı atan Fatma, kendini astı

SAKARYA'nın ilçesinde, Fatma Rumeysa Ş. (18), ağabeyine mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Fatma Rumeysa Ş., evde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Şişe içinde kimyasal madde bulunması üzerine de inceleme başlatıldı.

Olay, Erenler Merkez Mahallesi 1103 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Babası yaşamını yitirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Fatma Rumeysa Ş., bu sabah ağabeyine intihar edeceği yönünde mesaj attı. Ağabeyi durumu polise verdikten sonra iş yerinden izin alıp, eve gitti. İçeri giren ağabeyi, Fatma Rumeysa Ş.'yi iple tavana asılı buldu. Sinir krizi geçiren ağabeyin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fatma Rumeysa Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. ekipleri ise evde yaptığı incelemede, şişenin içinde kimyasal madde tespit edince AFAD ekiplerini çağırdı. AFAD görevlileri, kimyasal maddeden, incelemek için numune aldı. Fatma Rumeysa Ş.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Fatma Rumeysa Ş.'nin ağabeyinin, eve telaşla gelirken, kaldırıma çarptığı otomobili alev aldı. Çevredekiler ve polis ekipleri, müdahale ederek, alevleri büyümeden söndürdü.



Erenler, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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