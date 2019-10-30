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Ağabeyine kızıp apartmanı yaktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin ağabeyiyle tartıştıktan sonra bulunduğu daireyi ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 5 katlı apartmanda büyük hasar oluştu.

30.10.2019 23:58Ağabeyine kızıp apartmanı yaktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin ağabeyiyle tartıştıktan sonra bulunduğu daireyi ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 5 katlı apartmanda büyük hasar oluştu.
İddiaya göre, Ovaakça Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Hasan A, aynı apartmanda oturan ağabeyi Suat A. ile tartıştı.
Evindeki eşyaları sokağa fırlatan Hasan A, daha sonra oturduğu apartman dairesini ateşe verdi.
Kısa sürede alevlerin tüm binayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 katlı apartman kullanılamaz hale geldi.
Bu sırada apartmanın alevlere teslim oluşundan etkilenerek fenalaşan bir mahalle sakinine sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hasan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel

Kaynak: AA

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