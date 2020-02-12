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Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de annesini darp ettiği öne sürülen Selman Karagün isimli vatandaş, kardeşi tarafından 22 yerinden bıçaklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Karagün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

12.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:45

Denizli'nin ilçesinde yaşayan Kemal Karagün (35), annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. ekipleri, olay yerinden kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Karagün, annesi Esma Karagün (68) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Selman Karagün, annesini darp etti. Bu sırada evde bulunan Kemal Karagün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Selman Karagün'ü 22 yerinden bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇARAK UZAKLAŞTI

Kemal Karagün, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Selman Karagün, ambulansla, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Selman Karagün, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Jandarma, Acıpayam, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
AMK.:Bu Ellerine sağlık. Anneye Kalkan eli bedeli ne olursa olsun kıracaksın inşallah fazla ceza almazzsin
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HAKAN:Iyi yapmış
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HÜSEYİN AKTÜRK:Ellerine sağlık. Anneye Kalkan eli bedeli ne olursa olsun kıracaksın.
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MERT:Eline sağlık, Annesine parmağını kaldırana cehennemin 7 katında 7 ömürlük azap bekliyor.
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SİVASLI İBOCAN:İkisi de evlat hangisi HAYIRLI. . . ??
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