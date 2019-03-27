Ağabeyini Öldüren Sanığa "Yeniden" Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

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İzmir'in Bornova ilçesinde, ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığın aynı cezayı alması istendi.İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan ve taraf avukatları katıldı.İddia makamı, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi.Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulundan gelecek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesine, ayrıca sanık avukatını mütalaaya karşı ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Olayİzmir'in Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde, 27 Mayıs 2015'te, Yusuf Kalkan tartıştığı ağabeyi Turan Kalkan'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Turan Kalkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan ve daha sonra tutuklanan Yusuf Kalkan ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, "Yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.Yargıtay, yerel mahkemenin "Yakın akrabayı öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin farklı raporlar dikkate alınmadığı gerekçesiyle bozmuştu.