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Ağabeyini öldürüp, yeğenini ağır yaraladıktan sonra firar eden şahıs 7 ay sonra yakayı ele verdi

Ağabeyini öldürüp, yeğenini ağır yaraladıktan sonra firar eden şahıs 7 ay sonra yakayı ele verdiKIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeysini öldürüp yeğenini de yaraladıktan sonra firar eden zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

07.10.2019 20:12
Ağabeyini öldürüp, yeğenini ağır yaraladıktan sonra firar eden şahıs 7 ay sonra yakayı ele verdi
KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeysini öldürüp yeğenini de yaraladıktan sonra firar eden zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Keskin İlçesine bağlı Barakobası Köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A'yı öldürüp, yeğeni Murat A'yı da yaraladıktan sonra firar eden Y.A. (46), Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinde Yenimahalle Mahallesindeki 7 aydır saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı.
Polis ekiplerine gözaltına alınan Y.A, Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ağabeyini öldürüp, yeğenini ağır yaraladıktan sonra firar eden şahıs 7 ay sonra yakayı ele verdi

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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