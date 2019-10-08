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Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.10.2019 17:00Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A.'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A.'yı da ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), yapılan 7 aylık araştırma ve takip sonrasında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Yenimahalle Mahallesi'ndeki saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Y.A., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Öğlenden sonra Keskin Adliyesinde mahkemeye çıkartılan Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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