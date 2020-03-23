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Ağabeyini tüfekle yaralayıp kendini eve kilitledi, 3 saat sonunda ikna edildi

GAZİANTEP'te, ağabeyi Adem Kaya'yı (32) av tüfeği ile vurarak yaralayan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Kaya (26) daha sonra kendini eve kilitledi.

23.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:58
Ağabeyini tüfekle yaralayıp kendini eve kilitledi, 3 saat sonunda ikna edildi

GAZİANTEP'te, ağabeyi Adem Kaya'yı (32) av tüfeği ile vurarak yaralayan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Kaya (26) daha sonra kendini eve kilitledi. Psikolog ve polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla evden çıkan Mehmet Kaya, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Kaya oturdukları evin önünde ağabeyi Adem Kaya ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alan Mehmet Kaya, sokaktaki ağabeyine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesiyle yaralanan Adem Kaya kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Kaya eve kaçıp, kendisini kilitledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Adem Kaya ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

PSİKOLOG ÇAĞRILDI

Olayın ardından kendini eve kilitleyen Mehmet Kaya'yı ikna etmek için polis ekipleri çalışma başlattı. Geçen süreye rağmen Kaya'yı ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 3 saat süren çabasının ardından Mehmet Kaya'yı ikna etti. Evden çıkan Kaya, polis ekipleri ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Adem Kaya'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Kaya, 29 Ekim, Polis, Güncel

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