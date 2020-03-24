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Ağabeyini vurduktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli ikna sonucu teslim oldu

Gaziantep'te ağabeyini av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli, ikna sonucu teslim oldu.

24.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:30
Ağabeyini vurduktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli ikna sonucu teslim oldu
Gaziantep 'te ağabeyini av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şüpheli, ikna sonucu teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyübi Mahellesi'nde bilinmeyen bir nedenle ağabeyi A.K'yi av tüfeğiyle vuran M.K, olayın ardından kendini evinin odasına kilitledi.
İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan A.K'yi Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Şüpheli M.K ise polis tarafından getirilen uzman psikologların iknası sonucu teslim oldu.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen M.K'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Selahattin Eyyübi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

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