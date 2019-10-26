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Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü

Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.10.2019 18:32Ağabeyinin darbettiği iddia edilen kız çocuğu, hastanede öldü
Afyonkarahisar'da kavga ettiği ağabeyinin attığı yumruklar sonucu baygınlık geçirdiği iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Dörtyol Mahallesi 2088. Sokak'ta yaşadıkları evin mutfağında O.A. (21) ve kız kardeşi S.N.A. (12) arasında "ekmeğe çikolata sürmek" konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, gözlüğünü yere fırlatmasına kızdığı kız kardeşine 2-3 kez yumruk attı.
Ağlayarak odasına giden S.N.A, bir süre sonra annesi tarafından yatağından baygın halde bulundu.
Ailenin haber vermesi üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağabey O.A, hastanede gözaltına alındı.
Cenaze, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, O.A'nın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Dörtyol, Afyon, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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