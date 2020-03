Ağabeyinin katilini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK'ta, 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, tahliye olan Serkan C.'yi kulağından bıçaklayan Nejdet S.'nin yargılanmasına devam edildi.

Olay, 9 Kasım 2018'de Gazipaşa Caddesi'ndeki valilik binasının önünde meydana geldi. Nejdet S., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldüren ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi caddede yürürken gördü. Bunun üzerine Nejdet S., Serkan C.'yi takip etmeye başladı. Serkan C. valilik önüne geldiği sırada Nejdet S. yanındaki bıçağı kulağına sapladı. Serkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nejdet S. valilikte görevli polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Serkan C. ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan C. tedavisinin ardından taburcu olurken, gözaltına alınan Nejdet S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nejdet S. hakkında 'kan gütme saikiyle adam öldürme' suçunda 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nejdet S., hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, olayda yaralanan Serkan C.'nin yüzünde kalıcı yara ve benzeri izlerin kalıp kalmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.