Haberler » Güncel » Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi çektiği iddiası - Haber

Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi çektiği iddiası

Kayseri'de ağabeyinden habersiz kimliğini alarak kendi fotoğrafını yapıştırdığı ve 3 bin 800 lira kredi çektiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

11.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:24Ağabeyinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırarak kredi çektiği iddiası
'de ağabeyinden habersiz kimliğini alarak kendi fotoğrafını yapıştırdığı ve 3 bin 800 lira kredi çektiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki Hasan K. ve şirket avukatı hazır bulundu. "banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Yusuf K. ise sağlık problemleri nedeniyle hastanede bulunduğu için duruşmaya katılmadı.
Müşteki Hasan K, ifadesinde, eşiyle arasında problem yaşamasının ardından 2011-2012 yılları arasında 8-9 ay boyunca annesi Hatice K'nin yanına yerleştiğini ve burada yaşadığını söyledi.
Bu dönemde kardeşi Yusuf'un kendisinden habersiz kimliğini aldığını, kendi fotoğrafını yapıştırdığını, kredi kartı başvurusunda bulunduğunu ve 3 bin 800 lira kredi çektiğini öne süren Hasan K, bankaların borç için kendisini aramasının ardından durumdan haberdar olduğunu ifade etti.
Nakliyecilikle uğraştığını, borçtan dolayı aracına haciz geldiğini ve kardeşinin 2016 yılında sadece 900 lira ödeme yaptığını iddia eden Hasan K, mağduriyeti giderilmediği için kardeşinden şikayetçi olduğunu belirtti.
Duruşmada tanık olarak dinlenen anne Hatice K. ise o dönemde eve gelen kredi kartını alarak oğlu Hasan K'ye verdiğini, diğer konular hakkında bilgisinin olmadığını dile getirdi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:41 Silopi'de uyuşturucuya tutuklama - Haber
14:40 Bakan Selçuk: "2023 hedefimiz 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak" - Haber
14:40 Daha dikkatli araç kullanmak için kaza yaptığı otomobili gözünün önünden ayırmıyor - Haber
14:40 Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (2) - Haber
14:40 Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın-2 - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 14:44:31