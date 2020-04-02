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Ağabeyinin tüfeği ateş alınca vuruldu, hastanede kurtarılamadı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ağabeyi Mehmet A.'nın (21) elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurulan Serdar A. (19), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:16
Ağabeyinin tüfeği ateş alınca vuruldu, hastanede kurtarılamadı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ağabeyi Mehmet A.'nın (21) elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurulan Serdar A. (19), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mehmet A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün, ilçeye 56 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'de meydana geldi. Osman- Hatice A. çiftinin 4 çocuğundan Mehmet ve Serdar A., anne ve babasıyla birlikte ilçe merkezinden köydeki tarlalarına çalışmaya gitti. Tarlaya giderken Mehmet A., evdeki av tüfeğini de yanına aldı. Tarlada çalıştıkları sırada Mehmet A.'nın elindeki tüfek, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Serdar A. ise ağabeyinin elindeki tüfekten çıkan saçmalarla sırtından vurularak, ağır yaralandı. Ağabeyi tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirilen Serdar A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Serdar A.'nın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Erbaa, Güncel
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