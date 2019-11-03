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Ağaç budamak için çıktığı çatıda kalp krizi geçirerek öldü

Samsun'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte ağaç budamak için çıktığı çatıda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

03.11.2019 18:49Ağaç budamak için çıktığı çatıda kalp krizi geçirerek öldü
Samsun'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte ağaç budamak için çıktığı çatıda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesinin Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Keskin (55) ağaç budamak için çıktığı 3 katlı evin satısında kalp krizi geçirdi. Çatıda arkadaşlarının yanında olduğu yere yığılıp kalan Keskin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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