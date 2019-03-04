Ağaç Budamak İçin Gittiği Bahçesinde Ölü Bulundu

Kaynak: AA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Akkonak köyünde yaşayan Yaşar Dinler (56), ağaç budamak için köyün dışındaki bahçesine gitti.Uzun süre haber alamayınca bahçeye giden yakınları, kanlar içindeki Dinler'in yerde hareketsiz yattığını gördü.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Dinler'in tabancayla sırtından vurularak öldürüldüğünü tespit etti, olay yerinde 2 mermi kovanı bulundu.Dinler ile husumeti bulunduğu ileri sürülen İ.S. (78) gözaltına alındı.