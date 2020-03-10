Ağaç budarken düşen şahıs ağır yaralandı
Batman'ın Sason ilçesinde budama yaparken dengesini kaybetmesi sonucunda 4 metre yükseklikteki ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı.
10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:30
Batman 'ın Sason ilçesinde budama yaparken dengesini kaybetmesi sonucunda 4 metre yükseklikteki ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyü Şeyhan mezrasında ikamet eden Şevket Koş (57), bahçedeki ağaçları budamak için 4 metre yükseklikteki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek ağaçtan düşen Şevket Koç, ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Koş, Sason Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyü Şeyhan mezrasında ikamet eden Şevket Koş (57), bahçedeki ağaçları budamak için 4 metre yükseklikteki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybederek ağaçtan düşen Şevket Koç, ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Koş, Sason Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ağaç budarken düşen şahıs ağır yaralandı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Haberler
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Haberler
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Haberler
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün