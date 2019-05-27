Ağaç dalındaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde meşe ağacının dalları arasına dolaşan naylon ipe takılı kalan ebabili itfaiye ekibi kurtardı.
Burhaniye Ören
Meydanı'nda, bugün sabah saatlerinde meşe ağacının dalları arasında dolaşan naylon ipe ebabil takıldı. Ayaklarından ağaçta asılı kalan kuşu görenler, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber verdi. Merdivenle kuşun yanına çıkan itfaiyeciler, kuşu dolaştığı ipten kurtardı. Yaralanmadığı belirlenen ebabil daha sonra doğaya salındı.
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Kaynak: DHA