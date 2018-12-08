Ağaç Dallarından 25 Yıldır Tahta Kaşık Yaparak Ailesinin Geçimini Sağlıyor

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde yaşayan 4 çocuk babası 35 yaşındaki Mutlu, küçük yaşlarda babasından öğrendiği sanatını, hiçbir teknolojik alet kullanmadan sürdürmeye çalışıyor. Mutlu, ormandan topladığı ağaç dalları ile keser ve oyma aleti kullanarak çocuklarının da yardımıyla tahta kaşık, çatal, kevgir, kepçe ve spatula gibi aletler yapıyor.

2 SAATTE ÜRETİYOR

Mutlu, sipariş üzerine ürettiklerini satarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi. Dayanıklılık ve sağlık açısından tercih edilen tahta ürünleri teknolojiye direnerek yaşatmaya çalıştığını anlatan Mutlu, "Kaşıkları genellikle akçaağaç ve meyve ağaçlarının dallarından yapıyorum. Çünkü dayanıklı ve güzel kokulu oluyorlar. Bölgede yaygın bir tür olmayan akçaağaçları, meşe ormanlarının bulunduğu alandan temin ediyorum. Küçük kaşıkları bir, büyük kaşık ve kepçeleri 2 saatte üretiyorum. Yılda yaklaşık bin 200 üretim yapıyorum ve 20-50 lira arasında satıyorum." dedi.

"BU MESLEĞE SAHİP ÇIKILMALI"

Mutlu, sanatının oldukça güç, bir o kadar da keyifli olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"İşini seversen kolay yaparsın, sevmezsen yapamazsın. Herhangi bir teknoloji kullanmıyoruz. İncelik isteyen bir sanat. Sabır ve emek istiyor. Bölgemizde bu işi yapan çok az kişi var. Fabrikada yapılan kaşıkları da gördüm. Elle doğal yapılanlar daha güzel oluyor. Kaymakamlığın bir proje yaparak bu sanata sahip çıkmasını ve seri üretim olması için bir atölye kurulmasını istiyoruz. Böyle olursa hem bu sanat kaybolmaz hem de istihdam olur. Dede ve babadan kalan bu meslek kaybolmaz."