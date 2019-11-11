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Ağaç dikme seferberliğine üniversite öğrencilerinden destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyasına üniversite öğrencileri de katıldı.

11.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:39Ağaç dikme seferberliğine üniversite öğrencilerinden destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyasına üniversite öğrencileri de katıldı. Kampüs bahçesine fidan diken gençler, "Dünyayı kirlettiğimiz kadar temizlememiz de gerekiyor" mesajını verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' seferberliği başlatıldı. Bugün saat 11.11'de 11 milyon fidan, 'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuldu. Haliç Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden ağaç dikme seferberliğine destek geldi. Fidan dikim kampanyası kapsamında Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler, üniversitenin Sütlüce Yerleşkesinde fidan dikti.

Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Kulübü öğrencileri ayrıca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Çıksalın Parkı'nda, Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencileri de Eyüpsultan'da bulunan fidan dikim alanında eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

"GELECEĞE NEFES OLUYORUZ"

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, sadece bugün için değil daha sonra da fidan dikme seferberliklerine tam destek vereceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 ilde 11 milyon fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Yavuzer, geleceğe nefes olduklarını belirtti.

Her gün çevre için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Yavuzer, "Stratejik planlarımız arasında 'topluma hizmet, çevreyi korumak' yer alıyor. Fidan dikmek de çevreyi korumamız adına yapacağımız en doğru hareketlerden bir tanesi. Amacımız Türkiye'yi daha yeşil, oksijeni bol, barış içinde yaşanabilir bir ülke haline getirmek" dedi.

ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ

Ağaç diken öğrenciler de etkinliğine önemine vurgu yaparak daha yeşil bir çevre için fidan diktiklerini söyledi. Dünyaya yararlı olmak istediklerini dile getiren gençler, "Dünyayı kirlettiğimiz kadar temizlememiz de gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YEŞİL BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Üniversite dekanları ise doğayı ve çevreyi korumanın görevleri olduğunu belirterek, gelecekleri için önemine vurgu yaptı. 'Yeşil bir Türkiye' hedefleri olduğunu vurgulayan akademisyenler, fidan dikerken 'yemyeşil çevre' temennisinde bulundu.



Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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