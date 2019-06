Ağaç gövdesine yaptığı eve asma köprü ile ulaşıyor

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde inşaat mühendisi Osman Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ilgi görüyor.

İzmir'de kendisine ait şirkette yöneticilik yapan inşaat mühendisi Osman Kaba, işlerini çocuklarına devretti ve 4 yıl önce memleketi Artvin'in Arhavi ilçesi Kemerköprü köyüne döndü. Yaz aylarında oturmak için evinin yanında kameriye yapmak isteyen Osman Kaba, çocuklarının da önerisi ile önceki yıl çam ağacının gövdesine küçük bir ev yapmaya karar verdi. İşe koyulan Osman Kaba, ağacının gövdesine, yerden 8 metre yükseklikte, 18 metrekare genişliğinde, 8 köşeli ve üçgen çatılı ev yaptı. Odun direklerle destek verilen ağaç ev rüzgarda sallanmaması için çelik telle yandaki ağaçlara bağlandı. Kaba, çam ağacının gövdesini dolanarak yükselen 25 basamaklı merdivenle çıkılan yapıya, Lazca'da 'sevgi, aşk' anlamına gelen 'Olimbera' adını koydu. Ağaç evi ziyarete gelenlere teleferik sistemiyle ikramlarda bulunuluyor.

BU KEZ IHLAMUR AĞACINA YAPTI

Osman Kaba, sıra dışı bir yapıya daha imza attı. Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine, yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan 20 metre uzunluğundaki asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ahşap direklerle desteklendi. Kaba, eve ise Lazca'da 'can yoldaşım' anlamına gelen 'Şurimşine' adını koydu. Sosyal medyada ünü yayılan evi görmek isteyenler, köye akın ediyor. Evi otele dönüştüreceğini söyleyen Kaba, şimdiden rezervasyonlar almaya başladı. Ağaç ev, yayılan ihlamur kokusu ile de ilgi odağı oldu. Evin bitişiğindeki salıncak sallananlar keyifli anlar yaşıyor. Evin yanına konulan kayık da ilgi görüyor.

'ENTERASAN YAPILAR YAPMAKTAN HOŞLANIYORUM'

Enteresan yapılar yapmaktan hoşlandığını söyleyen Osman Kaba, "Bahçemdeki iki ağacı çay tarlasının ışığını kapatıyor diye kesecektim. Sonra vazgeçtim. İyiki de kesmemişim. Bu iki ağaç arasına ev yapmaya karar verdim. 10 metre yükseklikte bir ağaç ev oldu. 30 metrekare olan bu evde, içinde lavabo var. 4- 5 kişinin kalabileceği bir yer olacak. Türkiye'de çok ağaç ev var. Ama bunu yaparken İskandinav ülkelerinden esinlendim. Oralarda kuzey kutuplarını izlemek için üstü açık bungalovlar inşa ederler. Burada yağmur, kar, gökyüzü ve yıldızları seyretmek için üstünü açık yaptım. Değişik bir şey oldu, beğenildi. Yeşil ağaç yapraklarının ıhlamur çiçeklerinin içerisinde bir ağaç evimiz oldu" dedi.

'EV ÇOK SAĞLAM'

Ağaç evin çok sağlam olduğunu söyleyen Kaba, "İlk yaptığım ağaç ev yıllardır ayakta. Çok yağmur, kar gördü, fakat hiçbir sorun yok. ONU bir ağaç üzerinde yapmıştım. Bu yeni olan ise iki ağaç üzerinde daha sağlam oldu. Bu evleri yaparken ilk önce can güvenliğine göre önlemlerimizi alıyoruz. Ulaşım için de farklı bir yöntem kullandım. Asma köprüler normalde Karadeniz'de derelerde olur. Biz ise bunu çay bahçesinin üzerinden eve geliş köprüsü olarak yaptık. Farklı bir şey oldu" diye konuştu.

İşletmeci Murazt Özgen de ağaç evde ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, "Burası tamamen doğanın içinde bir yer. Misafirlerimiz konaklama yapabiliyor. Yöresel yemekleri tadabiliyor. Ağaç ev ilk olarak hobi olarak yapılmıştı, ama talepler olunca bu hizmetleri vermeye başladık. İnsanlar ağaç eve çıkarak fotoğraf çektiriyorlar. Müşterilere teleferik yardımıyla sepetle çay, kahve gönderiyoruz. Burada doğayı yaşayabiliyorsunuz. Tamamen huzurlu, doğanın içinde kuş sesleri ile uyanmak isterseniz Olimbera'ya herkesi bekleriz" dedi.

Ağaç evleri görmeye gelenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



