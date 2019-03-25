Ağaç Kardeşliği Projesi'nde Fidanlar Toprakla Buluştu

23 Mart'ta Edirne Meriç'te Ağaç Kardeşliği coşkusu yaşandı. TEMA Vakfı, gönüllü koşucuların desteğiyle Ağaç Kardeşliği adlı doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesini uyguluyor. Projenin ağaçlandırma aşamasında oluşturulan Adım Adım - Çocuklar Hatıra Ormanı için 23 Mart Cumartesi günü fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Edirne Meriç'te bulunan Subaşı ağaçlandırma sahasında, Ağaç Kardeşliği Elçileri Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ve Biz Evde Yokuz'un katılımıyla düzenlenen törende gönüllü koşucular ve TEMA gönüllüleri fidanları toprakla buluşturdu.

Ağaç Kardeşliği 2019 yılında yaklaşık 8 bin 750 çocuğa ulaşıyor

Türkiye'nin yedi bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanarak dört yılda yaklaşık 23 bin çocuğa ulaşan ve projeye dahil olan her çocuk adına dikilen fidanlarla üç hatıra ormanı oluşturulan Ağaç Kardeşliği Projesi çocukların doğada uygulamalar yaparak öğrenmesini ve doğayla duygu bağlarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile oluşturulmaya başlanan "Adım Adım – Çocuklar Hatıra Ormanı"yla da erozyon konusunda yürütülen çalışmalara katkı sağlıyor. Yaklaşık 8 bin 750 çocukla 17 bin 500 fidana ulaşmayı hedefleyen proje, 69 ilde TEMA Temsilcileri, İlçe Sorumluları, öğretmenler ve Genç TEMA'ların destekleriyle uygulanıyor.

8.750 fidan toprakla buluşuyor

Gönüllü koşucuların maratonlarda yarattığı kaynak ile çocuklara doğa eğitimleri veriliyor. Eğitimlere katılan çocuk sayısı kadar fidan hatıra ormanına dikiliyor. Bununla birlikte doğa eğitimlerine katılan her çocuk birer fidan yetiştiriyor ve fidanlar toprakla buluşturuluyor. Bu kapsamda 8 bin 750'si hatıra ormanına dikilen, 8 bin 750'si ise çocukların yetiştirdiği fidanlar olmak üzere toplam 17 bin 500 fidan toprakla buluşacak.

Program 8 etkinlikten oluşuyor

Proje ilkokul 3. sınıfta başlayıp 4. sınıfta devam eden uzun soluklu bir programı içeriyor. 8 etkinlikten oluşan programda çocuklar, kendi tohumlarını ekiyor ve fidanlarını gözlemliyor. Çocuklar gözlemlerini not edebilmeleri için tasarlanan defterlere notlar alıyor. Fidanların büyümesini izleyen çocuklar programın sonunda; ekosistem, endemizim, biyoçeşitlilik gibi kavramlarla tanışıyor. Kutu oyunu ile yapraklarından ağaçları tanımaya çalışıyor. Böylece doğayla duygusal bağı olan, doğanın nasıl işlediğini bilen, günlük hayattaki tercihlerini doğaya göre yapan nesillerin yetiştirilmesi için önemli adımlar atılmış oluyor.

Kaynak: Bültenler