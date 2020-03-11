Ağaç katliamını yalnız yapmamış
Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili 2'si çocuk 4 kişi daha gözaltına alındı.
11.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:34
Mersin 'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili 2'si çocuk 4 kişi daha gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 22 Aralık 2019 tarihinde gece saatlerinde Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 dönümlük kızılçam ormanında yaklaşık bin 500 ağaç kesildi. Bunun üzerine inceleme başlatan Mersin polisi, o dönem M.Ş. isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgusunda olayı tek başına yaptığını iddia eden şahıs, alkollü olduğunu, motorlu testere ile ağaçları kestiğini, ne yaptığını bilmediğini ve yaptığından dolayı pişman olduğunu söylemişti. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, daha sonra ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü de alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanları dikilmesi ve söz konusu bölgenin telle çevrilmesi için çalışma yaptı.
Olayı tek başına yapmamış
Şahsın olayı tek başına yapmasının mümkün olmadığı üzerinde duran Mersin polisi, çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 3 aydır çalışma yürüten ekipler, gelen ihbarlar ve verilen ifadelere doğrultusunda 2'si çocuk 4 kişiyi daha gözaltına aldı. İfadelerde hepsinin bölgede bulunduğu belirlenirken, olayı organize eden şahsın da M.K. olduğunu tespit etti.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Ş. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18'den küçük 2 çocuk da çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, 22 Aralık 2019 tarihinde gece saatlerinde Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 dönümlük kızılçam ormanında yaklaşık bin 500 ağaç kesildi. Bunun üzerine inceleme başlatan Mersin polisi, o dönem M.Ş. isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgusunda olayı tek başına yaptığını iddia eden şahıs, alkollü olduğunu, motorlu testere ile ağaçları kestiğini, ne yaptığını bilmediğini ve yaptığından dolayı pişman olduğunu söylemişti. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, daha sonra ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü de alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanları dikilmesi ve söz konusu bölgenin telle çevrilmesi için çalışma yaptı.
Olayı tek başına yapmamış
Şahsın olayı tek başına yapmasının mümkün olmadığı üzerinde duran Mersin polisi, çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 3 aydır çalışma yürüten ekipler, gelen ihbarlar ve verilen ifadelere doğrultusunda 2'si çocuk 4 kişiyi daha gözaltına aldı. İfadelerde hepsinin bölgede bulunduğu belirlenirken, olayı organize eden şahsın da M.K. olduğunu tespit etti.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Ş. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18'den küçük 2 çocuk da çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
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