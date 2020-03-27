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Ağaç kesen market sahibine 784 lira ceza

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kesen market sahibine 784 lira para cezası kesti.

27.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:17
Ağaç kesen market sahibine 784 lira ceza

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kesen market sahibine 784 lira para cezası kesti.

Akbelen Mahallesi'nde market sahibi A.S.'nin iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kestiği ihbarını alan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasal işlem başlattı.

Kamu malına zarar verdiği tespit edilen A.S.'ye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesi'nin 4. maddesinin 3. fıkrasına istinaden, ağaç başı 392 lira olmak üzere 784 lira para cezası kesildi.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, izinsiz ağaç kesimi ve budaması yapan vatandaşlar hakkında yasal işlem uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "İlçemizde bir dal bile kesilse bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ağaçlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır. Mevcut ağaçlarımızın yanı sıra diktiğimiz tüm fidanlara gözümüz gibi bakacağız, gelecek nesillere daha yeşil ve güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Toroslar, Zabıta, Güncel

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