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"Ağaç kesme, fidan dik" kampanyasıyla 10 bin fidan dağıtıldı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Hatay'da "Ağaç kesme, fidan dik" temasıyla 10 bin fidan dağıtıldı.

31.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:18
Orman Bölge Müdürlüğünce Kahramanmaraş, , ve 'da "Ağaç kesme, fidan dik" temasıyla 10 bin fidan dağıtıldı.
Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Demokrasi Medyanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni yılı fidan dikerek karşılamayı teşvik etmek için ücretsiz fidan dağıttıklarını belirtti.
Dağıttıkları ceviz, selvi ve çam fidanlarına vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:
"Fidanları vatandaşlarımız alsın diksin diye ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Yılbaşında da herkese fidan dikmesini tavsiye ediyoruz. Yeni yılın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Fidan dikim mevsimindeyiz. Vatandaşlarımıza bol bol fidan dikmelerini tavsiye ediyoruz. Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Hatay'da 10 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. İnşallah fidanlarımızı toprakla buluşturup ülkemizi daha yeşil hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeni yılda vatandaşlarımızı bol bol ağaç dikmeye davet ediyorum."

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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