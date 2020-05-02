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Ağaç kökleri altında mahsur kalan köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı

Mersin'de bir ağacın köklerinin altındaki boşlukta mahsur kalan köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı.

02.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:32
Mersin'de bir ağacın köklerinin altındaki boşlukta mahsur kalan köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'nde ağacın altında köpek sesleri duyan bir kişi durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ağaç köklerinin bulunduğu boşlukta anne köpek ile 7 yavrusunun mahsur kaldığını tespit etti.
Anne köpek ve yavruları ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, köpekleri Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, köpeklerin 2 saat içerisinde bulundukları yerden kurtarıldığını belirterek, "İnşallah biraz büyüdükten sonra yavruların her birini sahiplendiririz. Herhangi bir sağlık sorunları yok." ifadesini kullandı. Ağaç kökleri altında mahsur kalan köpek ve 7 yavrusu kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Mezitli, Mersin, Anne, Güncel, Haber

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