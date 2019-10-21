Haberler » 3. Sayfa » Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti

Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti

Mersin'in Erdemli ilçesinde sorumsuz piknikçilerin kovuğuna ateş yaktığı ağaca orman ekipleri müdahale etti.

21.10.2019 14:12Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti
Mersin'in Erdemli ilçesinde sorumsuz piknikçilerin kovuğuna ateş yaktığı ağaca orman ekipleri müdahale etti. Piknikçilerin akıl almaz sorumsuzluğu ekiplere pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağılı Kösbucağı Mahallesi Borunbaşı mevkisindeki piknik alanında yaşandı. Birçok kez yıldırım düşmesi sonucu dalları kopan buna rağmen kurumayan asırlık çınar ağacı bu kez sorumsuz piknikçilerin hedefi oldu. İddiaya göre, piknikçiler ağacın kovuğunda ateş yakarak piknik yerinden ayrıldı. Yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgede konuşlu arazöz ekibi ağaç kovuğundaki ateşe müdahalede bulunarak, ağacı yanmaktan kurtardı.

Köylüler ve ekipler ise pes dedirten sorumsuzluğa tepki gösterdi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:59 Fethiye'de denize çakılan Alman paraşütçü öldü
14:55 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi
14:55 Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdü
14:49 Emine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma
14:42 Gaziantep'te 971 sürücüye trafik ihlalinden işlem
14:42 Almanya'da camiye çirkin saldırı
14:37 İstiklal Caddesi'nde şüpheli şahıs paniği
21.10.2019 15:04:52