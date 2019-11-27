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Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

27.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:55Ağaç otomobilin üzerine devrildi
'ın ilçesinde bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan eski Valiliğin yanında meydana geldi. İddiaya göre sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası ağacın düştüğü otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Dev ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.
(İHA)

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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