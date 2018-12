Ağaç Parçaları Elinde "Hayat" Buluyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:15



TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de yaşayan 60 yaşındaki Erol Badanoz, emekli olduktan sonra ahşap oymacılığına merak sararak doğadan topladığı ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor.Hizmet sektöründen 2015'te emekli olduktan sonra ahşap oymacılığına ilgi duyan Badanoz, evinin yanında bulunan ve babasının 1963'te açtığı odun atölyesini değerlendirmeye karar verdi.Doğadan topladığı ağaç parçalarını şeklini bozmadan işleyen Badanoz, televizyon ünitesi, sehpa, ayna, askılık, gece lambası gibi günlük kullanıma elverişli parçalar üreterek, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda sergiliyor."Yoldaki her ağaç parçasından bir şeyler çıkarılabiliyor"Erol Badanoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce hizmet sektöründen emekli olduktan sonra ahşap oymacılığına merak sardığını söyledi.Doğadan topladığı ağaç parçalarını işleyerek doğal halleriyle insanların beğenisine sunan Badanoz, şöyle konuştu:"Emekli olduktan sonra burada hobi yaşantısı yaşıyorum. Eski ağaçları değerlendirmek, ölü ağaçları yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Atılmış ve yakılacak ağaç parçalarını toplayarak hayata kazandırmaya çalışıyorum. Babamdan kalan marangozluk mesleğini devam ettirmiş de oldum. Doğada bulunan çürümüş ağaçları şekillendirerek hayat veriyoruz. Yoldaki her ağaç parçasından bir şeyler çıkarılabiliyor. Sehpa, aplik ya da ayna kenarına bir dekor olabilir. Görsel olarak her şeyi düşünmek gerekiyor. Herhangi bir ağaç parçasından çok güzel dekor çıkıyor."Badanoz, işini severek yaptığını dile getirerek, "Bu işte çok farklı bir haz var, yaptıkça daha ileri gitmek istiyorum. Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Çok güzel bir duygu bu. Sonsuz bir görselliği var, düşünebildiğin her şeyi yapabilirsin." dedi."Yeni nesil el ustalığı isteyen işlerle ilgilenmiyor"Arkadaşlarıyla hazırladıkları "Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı" projesini yaklaşık 5 yıl önce hayata geçirdiklerini aktaran Badanoz, "1950'li yıllarda burada zaten eski bir mahalle varmış, biz o tarihi canlandırmak için organize olduk. Ben de buraya yakın bir şeyler yapmaya çalıştım, eskileri yaşatmaya çalıştım. Eski kapı, pencere, bakır tencerelerden tutun diğer tüm malzemeleri burada sergiliyoruz." diye konuştu.Badanoz, kendisinden sonra bu işi yapacak kimsenin olmadığına işaret ederek, yeni neslin el ustalığı isteyen işlerle pek ilgilenmediğine dikkati çekti.