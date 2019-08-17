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Ağaç tünelde fotoğraf isteği ölüm getirdi

Bartın-Karabük yolunda bulunan ağaç tünelde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

17.08.2019 21:16 Ağaç tünelde fotoğraf isteği ölüm getirdi
Bartın- Karabük yolunda bulunan ağaç tünelde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bartın'dan Safranbolu istikametine gitmekte olan A.Ç. idaresindeki 06 FD 9591 plakalı otomobil, yolun sağında duran 06 BZ 2915 plakalı araca çarptı. Kazada fotoğraf çektirmek için araçtan inen Hatice Çakıcı iki araç arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken A.A. yaralandı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BARTIN

Safranbolu, Karabük, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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