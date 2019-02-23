Ağaç Üzerinde Kalp Krizi Geçirip Yere Düşen Kişi Öldü

Aydın
'da, zeytin ağacından düşüp hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dalama
Mahallesinde zeytin ağacında budama yapan Adnan Turgut (56), bir anda yere düştü.
Birlikte çalıştıkları kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan incelemelerde Turgut'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.
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Kaynak: AA