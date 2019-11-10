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Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde ağaç yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

10.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 00:39Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
'nin ilçesinde ağaç yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Saydam idaresindeki 45 MA 072 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, Musa Tunç yönetimindeki ağaç yüklü 20 RA 221 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muzaffer Saydam yaralanırken, traktörde bulunan Turgut Gürsoy ve sürücü Musa Tunç'un ağır yaralı olduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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