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Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Bursa'da ormanlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

14.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:29Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
'da ormanlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapmaya çıkan mahalle sakinleri tarafından ağaçta iple boynundan asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler kimliğini bulduğu cesedin 52 yaşındaki Necmi Pınar olduğunu belirledi. Bunun üzerine eşine ulaşan ekipler, cesedin Necmi Pınar'a ait olduğunu teyit ettirdi. Pınar'ın eşi kocasını o şekilde görünce fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra uzaklaştırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Necmi Pınar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. olayla alakalı tahkikat başlattı.

Necmi Pınar'ın cansız bedenini ilk gören vatandaşlardan Kadir Bahşi, "Sabah buraya ailece gezmeye geldik. Tam buraya geldiğimde sonradan fark ettim. Yanına yaklaştım, baktım ölmüş. Sonra hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundum" dedi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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