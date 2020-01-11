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Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

11.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:56Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyada 'ın ilçesine bağlı Gürbüz köyünde yaşadığı ileri sürülen Hasan A'nın ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğüne yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelinin bu ilçede oturmadığı tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmada şüphelinin Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet ettiği ancak bir süre önce İstanbul'a gittiği belirlendi.
Şüpheli Hasan A, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Hani, Güncel

Kaynak: AA

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