Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi, öldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu sürücüsü üniversite öğrencisi Ali Rıza Gökkaya (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın 'dan bir grup arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası'na gelen Ali Rıza Gökkaya (23) yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gökkaya ve arkasında oturan Erkan Ç. (20) yola savruldu. 2 yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince de müdahalesi yapılan ağır yaralandığı belirlenen Gökkaya ve Erkan Ç., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisalı üniversite öğrencisi Gökkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.