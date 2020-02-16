Haberler » Güncel » Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi, öldü - Haber

Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi, öldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu sürücüsü üniversite öğrencisi Ali Rıza Gökkaya (23) hayatını kaybetti.

16.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:16Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi, öldü

AYDIN'ın ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu sürücüsü üniversite öğrencisi Ali Rıza (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. 'dan bir grup arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası'na gelen Ali Rıza Gökkaya (23) yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gökkaya ve arkasında oturan Erkan Ç. (20) yola savruldu. 2 yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince de müdahalesi yapılan ağır yaralandığı belirlenen Gökkaya ve Erkan Ç., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisalı üniversite öğrencisi Gökkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Kuşadası, Gökkaya, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 19:31:10