Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
28.05.2020 02:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 02:35
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şahıs ile yaralılar sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kaza, gece geç saatlerde Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi'ndeki Kayıhan Tüp Geçidi çıkışında meydana geldi. Arif M., (31) idaresindeki 03 LB 565 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (32) olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Arif M., ile İbrahim Şakar'ı (27) sıkıştıkları yerden çıkarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri adeta zaman karşı yarıştı. Yaralı şahıslar ekiplerin uzun uğraşları sonucu araç içerisinde çıkarılarak ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobilin hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

"Araç biraz hızlıydı."

Kaza yapan aracın arkasında otomobili ile seyir halinde olan Onur Erdoğan isimli sürücü ise aracın hızlı olduğunu öne sürerek, "YSE yönünden Kayıhan Mahallesi yönüne doğru ilerliyorduk. Araç biraz hızlıydı. Tüp geçitte beni 110-120 kilometre hızla geçti. 7-8 saniye önce önümde kaza yaptı. Araçta 3 kişi vardı. İkisinin durumu iyiydi ama birinin hayatını kaybettiğini gördüm. Yanımdakilere hemen ambulansı aramalarını söyledim" diye konuştu.

Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından araç çekici ile otoparka götürüldü.

Polis tarafından kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Araç, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır Haber
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Haber
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Türkiye’nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Haber
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Haberler››3. Sayfa››Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:25: Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 02:12: George Floyd: ABD'de polis şiddeti sonrası 'Nefes alamıyorum' çığlığını herkes duydu - Haberler 01:47: Microsoft Teams Rekor Üstüne Rekor Kırıyor - Haberler 01:47: Koronavirüs ile Mücadelede Fark Yaratan Ekip - Haberler 01:47: Google Play Store Oynanış Videosu Sahtekarlığa Dur Diyecek - Haberler 00:08: Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu 00:08: Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu - Haberler 23:57: Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır 23:31: Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi - Haberler