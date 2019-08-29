Ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Aydın
'ın Söke
ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Uğur Ozan Güney yönetimindeki 09 JF 957 plakalı otomobil, Söke- Didim
yolundaki Muradiye Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.