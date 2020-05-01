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Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

01.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:06
Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nin ilçe çıkışı mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağıya giden Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kemal Tuğtekin ile yanında bulunan aEnes Kıratlı (17) yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Malkara, Güncel, Haber

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