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Ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ağaca çarpan araçta sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

16.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:30
Ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde ağaca çarpan araçta sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Adapazarı ilçesi D- 650 Karasu duble yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güneşler istikametinden Sakarya Yeni Stadyum istikametine gitmekte olan 54 FY 637 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kadın araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kazazedeleri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

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