- Ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
- Ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç ağaca çarptı.
16.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:32
- Ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
SAKARYA - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç ağaca çarptı. Kazada 2 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza, Adapazarı ilçesi D- 650 Karasu duble yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güneşler istikametinden Sakarya Yeni Stadyum istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 FY 637 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile yanında ve isimleri henüz ismi öğrenilemeyen bir bayan araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralanan kazazedeleri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında ise yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili incelme başlattı.
SAKARYA - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç ağaca çarptı. Kazada 2 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza, Adapazarı ilçesi D- 650 Karasu duble yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güneşler istikametinden Sakarya Yeni Stadyum istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 FY 637 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile yanında ve isimleri henüz ismi öğrenilemeyen bir bayan araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralanan kazazedeleri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında ise yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili incelme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
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