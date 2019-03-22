Ağaca Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Güçlükle Kurtarıldı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Cihan Göleli (20), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Hacı Yusuf Mescid Mahallesi Adana
Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Cihan Göleli, yönetimindeki 35 AK 7442 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan Göleli, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren mücadelesi sonucu kurtarıldı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi
'ne kaldırılan Göleli'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - Konya
Güncel
Kaynak: DHA