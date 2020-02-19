Haberler » Güncel » Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli Karun öldü, 2 kişi yaralı - Haber

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli Karun öldü, 2 kişi yaralı

ANTALYA'da, kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

19.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:29Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli Karun öldü, 2 kişi yaralı

ANTALYA'da, kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, sürücü Karun Küklü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Karun Küklü'nün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayı alıp, morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum, ben sensiz ne yaparım? Hadi kalk, gidelim" diyerek, gözyaşı döktü.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
19.02.2020 14:11:38