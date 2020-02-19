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Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü

Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldüANTALYA'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

19.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:05
Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü
ANTALYA'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Karun Küklü (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Karun Küklü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve yaralanan iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
Karun Küklü'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayı alıp morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum ben sensiz ne yaparım, hadi kalk gidelim" diyerek gözyaşı döktü.
Ağaca çarpan otomobildeki üniversiteli öldü

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Kaynak: DHA


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