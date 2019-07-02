02.07.2019 16:21
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Ağaca çarpan otomobilin motoru fırladı: 3 yaralı

Ağaca çarpan otomobilin motoru fırladı: 3 yaralı

DİYARBAKIR'da alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

DİYARBAKIR'da alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, motoru yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
?Kaza, dün gece Elazığ Caddesi Muhabere Kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen ismi öğrenilmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçti. Otomobilin motorunun yola fırladığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otomobil ile fırlayan motoru ise çekiciye yüklenip otoparka götürüldü.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Diyarbakır , Elazığ , Güncel

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