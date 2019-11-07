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Ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı

Ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden fırladıISPARTA'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

07.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:30
Ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı
ISPARTA'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilin motoru yerinden fırlarken, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İstanbul Caddesi Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Taha Şener'in kullandığı 06 BDJ 295 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırımda bulunan akasya ağacına çarpan otomobil takla atarak ters durdu. Otomobilin çarptığı ağaç yerinden sökülürken, otomobilin motoru da yerinden fırlayıp, metrelerce uzağa gitti.
Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı

Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


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