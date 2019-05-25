Bursa'da yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde seyreden Suriye uyruklu Mustafa Masallati (26) idaresindeki 16 AEE 851 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yola savrulan parçalar nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Güncel
Kaynak: AA