Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
KARABÜK'te, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Tuncay İşözen (34), yaşamını yitirdi.
13.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:43
KARABÜK'te, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Tuncay İşözen (34), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, Karabük- Bartın yolundaki köprü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Tuncay İşözen'in kullandığı 78 BA 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İşözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. AFAD ekipleri de otomobilde sıkışan İşözen'in cansız bedenini çıkardı. Tuncay İşözen'in cesedi, morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti