Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı

Karabük'te ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

16.04.2020 23:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:51
Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı
Karabük 'te ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Karabük Karayolu Eski Tabur mevkisinde Onur Can E. (22) idaresindeki 78 BE 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarpıp takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, AFAD ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verirken, sürücü otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Onur Can, Karabük, Ankara, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Haberler
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
İzmit’te bir kadın, 9 katlı binadan atlayarak intihar etti Haberler
İzmit'te bir kadın, 9 katlı binadan atlayarak intihar etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:13: Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler 00:10: Rum tarafında KKTC'ye gönderilen ilaçlar krize neden oldu - Haberler 00:01: Irak'tan getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantinaya alındı - Haberler 23:49: Ağaca çarpan sürücü ağır yaralandı - Haberler 23:30: Kediyi ezmemek için ağaca çarptı - Haberler 23:23: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi