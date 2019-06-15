15.06.2019 18:14
Haberler»Güncel » Haber

Ağaca yıldırım düştü, altındaki kadın ağır yaralandı

Ağaca yıldırım düştü, altındaki kadın ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapan Ülkü U. (30), altında bulunduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapan Ülkü U. (30), altında bulunduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Ülkü U., ailesiyle birlikte Deydinler Mahallesindeki yeşillik alana pikniğe gitti. Aile yağışla birlikte ağacın altına sığındı. Bu sırada ablasıyla telefon görüşmesi yapan Ülkü A., ağaca yıldırım düşmüsi sonucu ağır yaralandı. Ülkü A.'ya ilk müdahaleyi aile üyeleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kalbi duran kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi.
Yol boyunca kalp masajı yapılan Ülkü A.'nın duran kalbi, hastanede çalıştırıldı. Burada tedaviye altına Ülkü A., daha sonra ambulansla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


- Bursa
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:27 Yargıtay Başkanı Cirit: Bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var
19:27 Şanlıurfa'da medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde yangın
19:26 "Menzile ulaşmanın tek yolu vardır o da kol kola gitmektir"
19:24 SPOR Ergin Ataman'ın açıklamaları
19:23 Torbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
19:20 Testereyle bacağını kesen adam ağaçta mahsur kaldı
19:20 Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri