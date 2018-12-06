Ağacın Dalları Arasında Sıkışan Güvercin İçin Seferber Oldular

Tokat
'ta kavak ağacının dalları arasında sıkışıp kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet Paşa
Mahallesi'nde kavak ağacının dallarına sıkışan güvercini fark eden çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tokat Belediyesi
itfaiye ekipleri mahsur kalan güvercini kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye
aracının merdivenine çıkarak güvercini bulunduğu yerden kurtaran itfaiye eri çocuklar tarafından alkışlandı. Kurtarılan güvercin sahibine teslim edildi. - TOKAT
Tokat,İtfaiye
06 Aralık 2018 Perşembe 10:17