Ağacın Dalları Arasında Sıkışan Güvercin İçin Seferber Oldular

06 Aralık 2018 Perşembe 10:50



06 Aralık 2018 Perşembe 10:50

Ağacın dalları arasında sıkışan güvercin için seferber oldularTOKAT - Tokat'ta kavak ağacının dalları arasında sıkışıp kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet Paşa Mahallesi'nde kavak ağacının dallarına sıkışan güvercini fark eden çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kavak ağacında mahsur kalan güvercini kurtarmak için harekete geçti.İtfaiye aracının merdivenine çıkarak güvercini bulunduğu yerden kurtaran itfaiye eri çocuklar tarafından alkışlandı. Kurtarılan güvercin sahibine teslim edildi.